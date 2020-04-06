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Чемпионат Германии рассматривает две даты возобновления сезона

Новости » Спорт     06.04.2020 - 15:25
Чемпионат Германии рассматривает две даты возобновления сезона
Фото: Бундеслига может возобновиться 2 или 9 мая (twitter.com/DFL_Official)

Бундеслига может возобновиться 2 или 9 мая

Руководство чемпионата Германии рассматривает две даты возобновления футбольного сезона. Об этом информирует издание Bild.

Согласно данным источника, Бундеслига может возобновиться 2 или 9 мая. В настоящий момент небольшими группами тренировки проводят в "Баварии", "Аугсбурге", "Вольфсбурге" и "Хоффенхайме". Остальные клубы также поддерживают инициативу возобновления тренировочного процесса.

Бундеслига, как и другие европейские чемпионаты, приостановлена из-за пандемии коронавируса. На прошлой неделе пауза в чемпионате Германии была продлена до 30 апреля.

До введения карантина мюнхенская "Бавария" лидировала в турнирной таблице, опережая на четыре очка ближайшего преследователя дортмундскую "Боруссию", третьим идет "Лейпциг".

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