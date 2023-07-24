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Бумеранг завжди повертається. У Зеленського відреагували на атаку дронів на Москву

Фото: радник керівника ОП Михайло Подоляк (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Атака безпілотників на Москву - це бумеранг, який завжди повертається до своїх метальників.

Про це заявив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його повідомлення у Twitter.

"Бумеранг завжди повертається до своїх метальників. Навіть якщо вони переконані у власній безкарності, бо ховаються під покровом анонімності в конспіративних будівлях спеціальних організацій за тисячі кілометрів від активного фронту", - заявив він.

При цьому Подоляк підкреслив, що "справедливість має довгі руки".

"Про що говорять таємничі "безпілотники" над Москвою? 1. Зло не залишиться безкарним. 2. Ніхто не обіцяв Росії тишу. І після 17 місяців повноцінної війни агресор завжди отримує справедливу відплату. 3. І насамперед… про добру обізнаність щодо того, де у РФ розташовані "секретні установи", - зазначив він.

Атака дронів на Москву

Сьогодні вночі Москву атакували два безпілотники. Повідомляється, що один з дронів влучив у бізнес-центр, де знаходиться магазин "Леруа Мерлен", а інший впав недалеко від будинку Міноборони РФ та штаб-квартири кібернетичної розвідки ГРУ.

При цьому в Міноборони РФ відзвітувати, що нібито "перехопили два безпілотники". До того ж у відомстві вже звинуватили в атаці українську сторону.

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