Бумеранг всегда возвращается. У Зеленского отреагировали на атаку дронов на Москву

"Бумеранг всегда возвращается к своим метателям. Даже если они убеждены в собственной безнаказанности, потому что скрываются под покровом анонимности в конспиративных зданиях специальных организаций за тысячи километров от активного фронта", - заявил он.

При этом Подоляк подчеркнул, что "справедливость имеет длинные руки".

"О чем говорят таинственные "беспилотники" над Москвой? 1. Зло не останется безнаказанным. 2. Никто не обещал России тишину. И после 17 месяцев полноценной войны агрессор всегда получает справедливое возмездие. 3. И прежде всего... о хорошей осведомленности относительно того, где в РФ расположены "секретные учреждения", - отметил он.

Атака дронов на Москву.

Сегодня ночью Москву атаковали два беспилотника. Сообщается, что один из дронов попал в бизнес-центр, где находится магазин "Леруа Мерлен", а другой упал недалеко от здания Минобороны РФ и штаб-квартиры кибернетической разведки ГРУ.

При этом в Минобороны РФ отчитаться, что якобы "перехватили два беспилотника". К тому же, в ведомстве уже обвинили в атаке украинскую сторону.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.