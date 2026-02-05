"Було б цікаво". Трамп зробив заяву про свій третій президентський термін

Президент США Дональд Трамп не виключив, що планує балотуватися на третій президентський термін, щоб "зробити Америку знову великою".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю Трампа NBC News.
На питання журналіста, чи бачить Трамп якийсь сценарій, за яким він міг би бути переобраним президентом США на третій термін, глава Білого Дому зазначив, що це було б цікаво.
"Я не знаю. Було б цікаво. Але якби я дав би зараз вам точну відповідь, це зробило б життя набагато менш захопливим", - підкреслив Трамп.
За його словами, він все робить, і готується до ймовірного третього терміну зокрема, лише з однієї причини – "зробити Америку знову великою".
Нагадаємо, раніше Дональд Трамп допустив можливість балотуватися на третій термін, заявивши, що не впевнений, чи Конституція забороняє йому це зробити.
Зазначимо, що Трамп не вперше публічно порушує цю тему, залишаючи простір для політичних спекуляцій і дискусій щодо можливих винятків.
При цьому юристи наголошують, що без внесення змін до конституції США балотування на третій термін є неможливим. Так, в США обмеження президентських термінів закріплене 22‑ю поправкою Конституції, ухваленою у 1951 році.
Також нещодавно колишній головний стратег Білого дому Стів Беннон, заявив, що Трамп буде президентом і у 2028 році. Це, за його словами, стане третім президентським терміном.
Як пише Politico, союзники чинного президента неодноразово висловлювали ідею про можливість третього терміну, попри конституційні обмеження.