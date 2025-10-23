"Є план". Ексрадник Трампа заінтригував заявою про його третій термін

Ексрадник американського лідера Дональда Трампа Стів Беннон заявив, що той втретє стане президентом Сполучених Штатів у 2028 році.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю Стіва Беннона The Economist.

"Він отримає третій термін, Трамп буде президентом у 2028 році. І люди просто повинні змиритися з цим", - заявив він.

Беннон також прокоментував 22-у поправку до Конституції США, яка забороняє одній особі займати пост президента США більше двох разів (незалежно від того, поспіль чи з перервою).

"Є багато різних альтернатив. У відповідний час ми оприлюднимо наш план. Але план є. У 2016 році у нас були менші шанси, ніж у 2024 році, ніж у 2028 році", - повідомив ексрадник Трампа.

За його словами, Трамп стане американським президентом, і додав, що цього "потребує країна".

"Якщо американський народ, використовуючи наявні механізми, поверне Трампа на посаду, чи означає це, що американський народ порушує Конституцію? Чи буде це порушенням? Чи буде американський народ діяти всупереч духу Конституції", - прокоментував Беннон положення 22-ї поправки.

Він наголосив, що воля американського народу - це те, що втілює Конституція.

"Єдиний спосіб, у який президент Трамп може перемогти у 2028 році і залишитися на посаді, - це воля американського народу", - підкреслив ексрадник американського лідера.