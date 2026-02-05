"Было бы интересно". Трамп сделал заявление о своем третьем президентском сроке

Президент США Дональд Трамп не исключил, что планирует баллотироваться на третий президентский срок, чтобы "сделать Америку снова великой".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью Трампа NBC News.
На вопрос журналиста, видит ли Трамп какой-то сценарий, по которому он мог бы быть переизбранным президентом США на третий срок, глава Белого Дома отметил, что это было бы интересно.
"Я не знаю. Было бы интересно. Но если бы я дал бы сейчас вам точный ответ, это сделало бы жизнь гораздо менее увлекательной", - подчеркнул Трамп.
По его словам, он все делает, и готовится к вероятному третьему сроку в частности, только по одной причине - "сделать Америку снова великой".
Напомним, ранее Дональд Трамп допустил возможность баллотироваться на третий срок, заявив, что не уверен, запрещает ли Конституция ему это сделать.
Отметим, что Трамп не впервые публично поднимает эту тему, оставляя пространство для политических спекуляций и дискуссий относительно возможных исключений.
При этом юристы отмечают, что без внесения изменений в конституцию США баллотирование на третий срок невозможно. Так, в США ограничение президентских сроков закреплено 22-й поправкой Конституции, принятой в 1951 году.
Также недавно бывший главный стратег Белого дома Стив Бэннон, заявил, что Трамп будет президентом и в 2028 году. Это, по его словам, станет третьим президентским сроком.
Как пишет Politico, союзники действующего президента неоднократно высказывали идею о возможности третьего срока, несмотря на конституционные ограничения.