"Было бы интересно". Трамп сделал заявление о своем третьем президентском сроке

На вопрос журналиста, видит ли Трамп какой-то сценарий, по которому он мог бы быть переизбранным президентом США на третий срок, глава Белого Дома отметил, что это было бы интересно.

"Я не знаю. Было бы интересно. Но если бы я дал бы сейчас вам точный ответ, это сделало бы жизнь гораздо менее увлекательной", - подчеркнул Трамп.

По его словам, он все делает, и готовится к вероятному третьему сроку в частности, только по одной причине - "сделать Америку снова великой".