Було чотири бомби: стали відомі нові деталі підриву "Північних потоків"

Російські газопроводи "Північний потік" та "Північний потік-2" у 2022 році підірвали чотирма бомбами із сумішшю потужної вибухівки. У керівництві диверсійною групою підозрюють українця.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Tagesshau .

На початку вересня 2022 року з порту Вік на острові Рюген вийшла орендована вітрильна яхта "Андромеда". На її борту нібито перебувала диверсійна група у складі керівника, експерта з вибухівки та чотирьох водолазів.

Всього для підриву газопроводів використали чотири вибухові пристрої вагою від 14 до 27 кілограмів. Начинкою кожного стала суміш двох потужних речовин - гексогену (RDX) та октогену (HMX). Також на бомбах встановили детонатори з уповільненою дією.