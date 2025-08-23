Было четыре бомбы: стали известны новые детали подрыва "Северных потоков"

Российские газопроводы "Северный поток" и "Северный поток-2" в 2022 году взорвали четырьмя бомбами со смесью мощной взрывчатки. В руководстве диверсионной группой подозревают украинца.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Tagesshau .

В начале сентября 2022 года из порта Вик на острове Рюген вышла арендованная парусная яхта "Андромеда". На ее борту якобы находилась диверсионная группа в составе руководителя, эксперта по взрывчатке и четырех водолазов.

Всего для подрыва газопроводов использовали четыре взрывных устройства весом от 14 до 27 килограммов. Начинкой каждого стала смесь двух мощных веществ - гексогена (RDX) и октогена (HMX). Также на бомбах установили детонаторы с замедленным действием.