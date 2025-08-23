ua en ru
Сб, 23 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Встреча Зеленского и Путина Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Было четыре бомбы: стали известны новые детали подрыва "Северных потоков"

Германия, Суббота 23 августа 2025 21:25
UA EN RU
Было четыре бомбы: стали известны новые детали подрыва "Северных потоков" Иллюстративное фото: "Северный поток-2" (Getty Images)
Автор: Антон Корж

Российские газопроводы "Северный поток" и "Северный поток-2" в 2022 году взорвали четырьмя бомбами со смесью мощной взрывчатки. В руководстве диверсионной группой подозревают украинца.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Tagesshau.

В начале сентября 2022 года из порта Вик на острове Рюген вышла арендованная парусная яхта "Андромеда". На ее борту якобы находилась диверсионная группа в составе руководителя, эксперта по взрывчатке и четырех водолазов.

Всего для подрыва газопроводов использовали четыре взрывных устройства весом от 14 до 27 килограммов. Начинкой каждого стала смесь двух мощных веществ - гексогена (RDX) и октогена (HMX). Также на бомбах установили детонаторы с замедленным действием.

Взрывные устройства установили на глубине 70-80 метров. После этого "Андромеда" якобы направилась к Вику, где сошел на берег один из членов группы. Другие вернулись на яхте в порт аренды судна - Хоэ-Дюне вблизи Варнемюнде - и сдали яхту владельцам.

Подрыв "Северного потока"

Взрывы на "Северных потоках" произошли 26 сентября 2022 года и серьезно повредили оба газопровода, сделав их непригодными для работы. Расследование проводили несколько стран, однако установить исполнителей диверсии так и не удалось.

СМИ сообщали, что за несколько дней до инцидента неподалеку от маршрута газопровода находилось судно Andromeda, арендованное польской компанией, владельцами которой являются двое граждан Украины.

21 августа стало известно о задержании в Италии украинца, которого немецкие власти подозревают в организации этих взрывов. Им оказался 49-летний бывший военный Сергей Кузнецов.

Сам Кузнецов, которого обвиняют в причастности к подрыву газопроводов "Северный поток" в Балтийском море, заявил в суде Болоньи, что не согласен на экстрадицию в Германию. Также он отвергает все обвинения со стороны немецкого правительства.

Читайте РБК-Украина в Google News
Северный поток-2
Новости
Зеленский синхронизировал канадский пакет санкций против родственников Путина
Зеленский синхронизировал канадский пакет санкций против родственников Путина
Аналитика
Атомные амбиции России. Как санкции и конкуренты могут остановить "Росатом"
Дмитрий Сидоровкорреспондент РБК-Украина Атомные амбиции России. Как санкции и конкуренты могут остановить "Росатом"