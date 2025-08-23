Было четыре бомбы: стали известны новые детали подрыва "Северных потоков"
Российские газопроводы "Северный поток" и "Северный поток-2" в 2022 году взорвали четырьмя бомбами со смесью мощной взрывчатки. В руководстве диверсионной группой подозревают украинца.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Tagesshau.
В начале сентября 2022 года из порта Вик на острове Рюген вышла арендованная парусная яхта "Андромеда". На ее борту якобы находилась диверсионная группа в составе руководителя, эксперта по взрывчатке и четырех водолазов.
Всего для подрыва газопроводов использовали четыре взрывных устройства весом от 14 до 27 килограммов. Начинкой каждого стала смесь двух мощных веществ - гексогена (RDX) и октогена (HMX). Также на бомбах установили детонаторы с замедленным действием.
Взрывные устройства установили на глубине 70-80 метров. После этого "Андромеда" якобы направилась к Вику, где сошел на берег один из членов группы. Другие вернулись на яхте в порт аренды судна - Хоэ-Дюне вблизи Варнемюнде - и сдали яхту владельцам.
Подрыв "Северного потока"
Взрывы на "Северных потоках" произошли 26 сентября 2022 года и серьезно повредили оба газопровода, сделав их непригодными для работы. Расследование проводили несколько стран, однако установить исполнителей диверсии так и не удалось.
СМИ сообщали, что за несколько дней до инцидента неподалеку от маршрута газопровода находилось судно Andromeda, арендованное польской компанией, владельцами которой являются двое граждан Украины.
21 августа стало известно о задержании в Италии украинца, которого немецкие власти подозревают в организации этих взрывов. Им оказался 49-летний бывший военный Сергей Кузнецов.
Сам Кузнецов, которого обвиняют в причастности к подрыву газопроводов "Северный поток" в Балтийском море, заявил в суде Болоньи, что не согласен на экстрадицию в Германию. Также он отвергает все обвинения со стороны немецкого правительства.