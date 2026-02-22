"Бульбашка революції" не спрацювала: чому зусилля РФ розхитати Україну взимку провалилися

Спроба Росії обвалити українську енергосистему та спровокувати внутрішні протести взимку зазнала повної поразки. Ворог не досяг жодної стратегічної цілі, попри мільярдні витрати на пропаганду.
Про це заявив керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Telegram-канал.
За словами Коваленка, ключовим планом росіян під час зимових атак було створення енергетичної катастрофи, яку мали використати для розхитування ситуації всередині країни.
Проте зусилля енергетиків та робота з населенням завадили планам Кремля.
"Росіяни не змогли інформаційно створити "бульбашку революції" - частина їх ботоферм банально блокувалася, також робота з населенням велася 24/7, люди спускали гнів, але їм пояснювали реальну ситуацію. Той випадок, коли правда перемагає", - наголосив Коваленко.
Попри колосальні ресурси, РФ програє стратегічні наративи на Заході та всередині України. Зокрема, окупантам не вдалося дискредитувати підтримку України в Європі чи створити розкол між військовим та політичним керівництвом.
"Можна говорити, що росіяни програють інформаційну війну, на яку витрачають мільярди щороку. Так, вони мають інфраструктуру і ресурси... але ці мільярди точно не конвертуються в їх перевагу", - підсумував керівник ЦПД.
Він також додав, що Москва вже програла низку важливих треків, серед яких теми "переслідування вірян", звинувачення України в небажанні миру та втручання у вибори в Молдові.
Нагадаємо, російська пропаганда регулярно здійснює спроби дезінформувати як українське суспільство, так і західних партнерів.
Зокрема, ворог активно використовує тему "Формули миру", намагаючись дискредитувати дипломатичні зусилля України за допомогою фейкових наративів.
Крім того, окупанти не припиняють спроб маніпулювати релігійними питаннями, зокрема темою Різдва, аби створити штучний розкол серед вірян.
Для поширення брехні РФ також залучає сучасні технології.
Раніше повідомлялося, що пропаганда масово тиражує фейкові звернення, створені за допомогою штучного інтелекту.
Водночас у самій Росії продовжується жорстка цензура - нещодавно агресор запровадив нові заборони, намагаючись остаточно приховати правду про війну від власного населення.