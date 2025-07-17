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Булава и 11 копий: УАФ показала новый Кубок Украины

Киев, Четверг 17 июля 2025 15:26
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Булава и 11 копий: УАФ показала новый Кубок Украины Фото: Теперь команды будут сражаться за новый трофей (УАФ)
Автор: Андрей Костенко

Украинская ассоциация футбола представила новый трофей Кубка Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный Instagram организации.

Как выглядит новый трофей

Новый Кубок будет вручаться победителю, начиная с сезона-2025/26.

Вместо традиционной чаши теперь клубы будут бороться за казацкую булаву, которая стала центральным элементом нового трофея.

Булава и 11 копий: УАФ показала новый Кубок Украины

По информации организации, булава символизирует силу и непобедимость, а ее образ вдохновлен фигурой кошевого атамана Ивана Сирко, который, согласно легендам, не проиграл ни одной битвы.

"Себе - честь, Украине - славу! Главная часть трофея - булава, окруженная 11 копьями. Это отсылка к единству 11 игроков на поле, которые ведут команду к победе. Спасибо 92 ОШБр за патриотический лозунг и защиту!" - говорится в сообщении УАФ.

Обновленный формат турнира

Кроме изменения вида Кубка, турнир отныне будет проходить в обновленном формате.

Соревнования стартует с квалификационного этапа, где сойдутся победители региональных кубков. С 1/32 финала к борьбе присоединятся клубы УПЛ, кроме играющих в еврокубках. А с 1/16 финала будут стартовать и представители Украины на европейской арене.

Все матчи будут проходить в формате одного поединка. В случае ничьей - сразу серия пенальти, без дополнительного времени.

Ранее представили обновленный список арен, где украинские клубы будут принимать соперников в еврокубках.

Также стали известны точные даты и время всех матчей первого тура УПЛ-2025/26.

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