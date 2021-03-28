Буксиры и земснаряды пытаются освободить судно, заблокировавшее Суэцкий канал

В воскресенье, 28 марта, бригады по разблокировке Суэцкого канала чередовали дноуглубительные работы и применение буксиров, чтобы снять массивный контейнеровоз. Усилия были осложнены камнями под носом судна.

Земснаряды переместили 27 тысяч кубометров песка на глубину 18 метров, и работы будут продолжаться круглосуточно в зависимости от ветровых условий и приливов, заявило Управление Суэцкого канала (SCA). К понедельнику ожидается прибытие еще двух мощных буксиров.

Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси приказал подготовиться к возможному вывозу части из 18,3 тысяч контейнеров с корабля, сказал глава SCA Усама Рабиа.

Источник в SCA сообщил, что любая операция по разгрузке корабля не начнется раньше понедельника, поскольку спасательные команды пытаются воспользоваться приливом.

Судно Ever Given длиной 400 метров застряло по диагонали на южном участке канала 23 марта, остановив движение судов на одном из самых загруженных водных путей мира.

По словам Рабиа, по крайней мере 369 кораблей ждут, чтобы пройти через канал, в том числе десятки контейнеровозов, балкеров, нефтяных танкеров и судов для сжиженного природного газа (СПГ).

По словам Рабиа, грузоотправителям, пострадавшим от блокировки, могут быть предложены скидки, добавив, что, по его мнению, расследование покажет, что канал не несет ответственности за посадку на мель Ever Given, одного из крупнейших контейнеровозов в мире.

Спасатели из SCA и команда голландской фирмы Smit Salvage оценивали, сколько тягового усилия они могут использовать на судне, не рискуя повредить, и нужно ли будет убрать какие-то грузы краном, чтобы его снова спустить на воду.

Однако два источника в SCA сообщили Reuters, что в носовой части корабля была обнаружена масса камня, что затруднило спасательные работы.

Из проведенных дноуглубительных работ все еще неясно, застрял ли корабль на мягком песке, плотном песке или глине, что определит, насколько легко он может освободиться.

Около 15% мирового судоходства проходит через Суэцкий канал, который является основным источником поступлений в иностранной валюте для Египта. Текущая остановка обходится каналу в 14-15 миллионов долларов в день.

Тарифы на танкеры для нефтепродуктов почти удвоились после того, как судно застряло, а блокировка нарушила глобальные цепочки поставок, угрожая дорогостоящими задержками для компаний, уже имеющих дело с ограничениями COVID-19.

Если блокировка затянется, грузоотправители могут решить перенаправить свои грузы вокруг мыса Доброй Надежды, добавив около двух недель к пути и дополнительные расходы на топливо.