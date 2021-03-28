ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Египет назвал ежедневные потери из-за блокировки Суэцкого канала

Новина українською → Воскресенье 28 марта 2021 14:14
Автор: Александр Белоус

Египет ежедневно теряет около 14 млн долларов сборов за прохождение Суэцкого канала. Канал блокирован контейнеровозом Ever Given, который сел на мель и перегородил путь.

Об этом сказал глава управления Суэцким каналом Осама Раби в интервью каналу eXtra News.

При этом он сообщил, что конкретный убыток рассчитать трудно, так как сборы зависят от размера судна и его груза.

Раби также сказал, что земснарядам удалось извлечь 27 тыс. куб. м песка на глубине 18 м, а дноуглубительные работы продолжаются.

Судно Ever Given длиной 400 метров застряло на прошлой неделе по диагонали на южном участке Суэцкого канала, остановив движение судов на одном из самых загруженных водных путей в мире.

По состоянию на субботу, 321 судно ожидало транзита через канал, в том числе десятки контейнеровозов, балкеров и судов для перевозки сжиженного природного газа (СПГ).

Тарифы на доставку танкеров для нефтепродуктов почти удвоились после того, как судно застряло, а блокировка нарушила глобальные цепочки поставок, угрожая дорогостоящими задержками для компаний, уже столкнувшимися с ограничениями из-за COVID-19.

Как сообщало РБК-Украина, из-за затора в Суэцком канале мировая торговля несет убытки в размере 400 млн долларов каждый час.

Напомним, цены на нефть 24 марта выросли более чем на 2% после того, как судно село на мель в Суэцком канале, что вызвало опасения по поводу предложения.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Экономика Суэцкий канал
NEWS
Украина перешла на летнее время
Украина перешла на летнее время
DAILY
План реванша. На что рассчитывают Петр Порошенко и его команда
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина План реванша. На что рассчитывают Петр Порошенко и его команда