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Президент Египта распорядился разгрузить застрявшее в Суэцком канале судно

Новина українською → Воскресенье 28 марта 2021 16:35
Президент Египта распорядился разгрузить застрявшее в Суэцком канале судно Фото: судно Ever Given разгрузят (vesselfinder.com)
Автор: Александр Белоус

Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси приказал подготовиться к облегчению груза гигантского контейнеровоза, стоящего на мели в Суэцком канале. Эксперты считают, что процесс может занять время.

Об этом заявил глава управления Суэцким каналом Осама Рабиа, передает телеканал Al Arabia.

Рабиа сообщил, что ситуация улучшилась по сравнению с предыдущими днями. В частности, судно удалось сдвинуть на четыре метра.

"Мы поделили смены: 12 часов для земснарядов и 12 часов для буксиров, поскольку из-за прилива буксиры не всегда могут работать", - сказал Раби, добавив, что в настоящее время задействовано 14 буксиров.

Эксперты предупреждают, что такой процесс может быть сложным и длительным. Спасатели и команда голландской фирмы Smit Salvage взвешивают, нужно ли будет убрать часть из 18 300 контейнеров Ever Given с помощью крана, чтобы спустить его с мели.

Судно Ever Given длиной 400 метров застряло по диагонали на южном участке Суэцкого канала 23 марта, остановив движение судов на одном из самых загруженных водных путей в мире.

По состоянию на субботу, 321 судно ожидало транзита через канал, в том числе десятки контейнеровозов, балкеров и судов для перевозки сжиженного природного газа (СПГ).

Предварительной причиной инцидента называли сильный порыв ветра, который привел к отклонению контейнеровоза с курса. Однако 27 марта Рабиа заявил, что причинной могла стать техническая неисправность.

Как сообщало РБК-Украина, из-за затора в Суэцком канале мировая торговля несет убытки в размере 400 млн долларов каждый час.

Напомним, Египет ежедневно теряет около 14 млн долларов сборов за прохождение Суэцкого канала.

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