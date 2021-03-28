Буксири та земснаряди намагаються звільнити судно, яке заблокувало Суецький канал

У неділю, 28 березня, бригади по розблокуванню Суецького каналу чергували днопоглиблювальні роботи і застосування буксирів, щоб зняти масивний контейнеровоз. Зусилля були ускладнені камінням під носом судна.

Земснаряди перемістили 27 тисяч кубометрів піску на глибину 18 метрів, і роботи триватимуть цілодобово в залежності від вітрових умов та припливів, заявило Управління Суецького каналу (SCA). До понеділка очікується прибуття ще двох потужних буксирів.

Президент Єгипту Абдель Фаттах ас-Сісі наказав підготуватися до можливого вивезення частини з 18,3 тисяч контейнерів з корабля, сказав глава SCA Усама Рабіа.

Джерело у SCA повідомило, що будь-яка операція щодо розвантаження корабля не почнеться раніше понеділка, оскільки рятувальні команди намагаються скористатися припливом.

Судно Ever Given довжиною 400 метрів застрягло по діагоналі на південній ділянці каналу 23 березня, зупинивши рух суден на одному з найзавантаженіших водних шляхів світу.

За словами Рабіа, принаймні 369 кораблів чекають, щоб пройти через канал, в тому числі десятки контейнеровозів, балкерів, нафтових танкерів і суден для зрідженого природного газу (ЗПГ).

За словами Рабіа, вантажовідправникам, постраждалим від блокування, можуть бути запропоновані знижки, додавши, що, на його думку, розслідування покаже, що канал не несе відповідальності за посадку на мілину Ever Given, одного з найбільших контейнеровозів у світі.

Рятувальники з SCA і команда голландської фірми Smit Salvage оцінювали, скільки тягового зусилля вони можуть використовувати на судні, не ризикуючи пошкодити, і потрібно буде прибрати якісь вантажі краном, щоб його знову спустити на воду.

Проте два джерела в SCA повідомили Reuters, що в носовій частині корабля була виявлена маса каменя, що ускладнило рятувальні роботи.

З проведених днопоглиблювальних робіт все ще неясно, застряг корабель на м'якому піску, щільному піску або глині, що визначить, наскільки легко він може звільнитися.

Близько 15% світового судноплавства проходить через Суецький канал, який є основним джерелом надходжень в іноземній валюті для Єгипту. Поточна зупинка обходиться каналу в 14-15 мільйонів доларів на день.

Тарифи на танкери для нафтопродуктів майже подвоїлися після того, як судно застрягло, а блокування порушила глобальні ланцюжки поставок, погрожуючи дорогими затримками для компаній, що вже мають справу з обмеженнями COVID-19.

Якщо блокування затягнеться, вантажовідправники можуть вирішити перенаправити свої вантажі навколо мису Доброї Надії, додавши близько двох тижнів до шляху і додаткові витрати на паливо.