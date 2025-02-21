ua en ru
Пт, 21 лютого News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новини спорту Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори

На Буковині школярів переводять на дистанційне навчання: деталі

П'ятниця 21 лютого 2025 14:40
UA EN RU
На Буковині школярів переводять на дистанційне навчання: деталі Ілюстративне фото: На Буковині школярів переводять на дистанційне навчання (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

У Чернівецькій області запроваджують обмежувальні заходи для всіх шкіл, дитячих садочків і позашкільних закладів освіти. Таке рішення ухвалила обласна комісія ТЕБ та НС на засіданні.

Про це заявив голова Чернівецької ОВА Руслан Запаранюк, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його допис в Telegram.

Рішення було прийнято через зростання захворюваності на грип та ГРВІ. Оскільки за останні три дні на Буковині зафіксували понад 7 тисяч випадків ГРВІ, і 60% хворих - діти.

Обмеження діятимуть з 22 лютого протягом 10 днів. Після цього ситуацію переглянуть.

Навчання у школах триватиме в дистанційному форматі.

Грип в Україні

З кінця січня в Україні фіксують стрімке зростання захворюваності на грип та ГРВІ. Через це в окремих регіонах можуть запроваджувати посилені протиепідемічні заходи, зокрема локальні карантини.

За даними експертів, спалах ГРВІ спричинений активною циркуляцією вірусів грипу у 22 областях країни. МОЗ, спираючись на щотижневий моніторинг, прогнозує, що до квітня грип переважатиме над коронавірусною інфекцією.

У 16 областях України через високий рівень захворюваності на грип та ГРВІ вводять протиепідемічні заходи. В деяких регіонах можуть бути застосовані "локальні карантини".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Чернівецька область Карантин Грип в Україні Дистанційне навчання
NEWS
РФ випустила по Україні 160 дронів і атакувала Одеську область балістикою
РФ випустила по Україні 160 дронів і атакувала Одеську область балістикою
DAILY
Хто замість Шольца? Чим закінчаться вибори в Німеччині і чого чекати Україні
Роман Коткореспондент РБК-Україна Хто замість Шольца? Чим закінчаться вибори в Німеччині і чого чекати Україні