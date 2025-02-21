На Буковине школьников переводят на дистанционное обучение: детали

В Черновицкой области вводят ограничительные меры для всех школ, детских садов и внешкольных учебных заведений. Такое решение приняла областная комиссия ТЭБ и ЧС на заседании.

Об этом заявил глава Черновицкой ОВА Руслан Запаранюк, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его сообщение в Telegram.

Решение было принято из-за роста заболеваемости гриппом и ОРВИ. Поскольку за последние три дня на Буковине зафиксировали более 7 тысяч случаев ОРВИ, и 60% больных - дети.

Ограничения будут действовать с 22 февраля в течение 10 дней. После этого ситуацию пересмотрят.

Обучение в школах будет продолжаться в дистанционном формате.

Грипп в Украине

С конца января в Украине фиксируют стремительный рост заболеваемости гриппом и ОРВИ. Поэтому в отдельных регионах могут вводить усиленные противоэпидемические мероприятия, в частности локальные карантины.

По данным экспертов, вспышка ОРВИ вызвана активной циркуляцией вирусов гриппа в 22 областях страны. Минздрав, опираясь на еженедельный мониторинг, прогнозирует, что до апреля грипп будет преобладать над коронавирусной инфекцией.

В 16 областях Украины из-за высокого уровня заболеваемости гриппом и ОРВИ вводят противоэпидемические мероприятия. В некоторых регионах могут быть применены "локальные карантины".