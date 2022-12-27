"Буковельский экспресс" возвращается. "Укрзализныця" запустила поезд Львов - Ясиня

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу УЗ.

Сообщается, что поезд будет отправляться из Львова 30 и 31 декабря, а также 6, 7 и 8 января в 7:00 и прибывать в Ясиню в 12:25. Обратно, из Ясини, рейс будет отбывать в 15:10 и прибывать во Львов в 20:50.

Поезд будет проходить через Ходоров, Галич, Ивано-Франковск, Надворную, Делятин, Яремче, Микуличин, Татаров-Буковель, Ворохту, Вороненко и Лазещину.

К тому же, на маршруте будет курсировать комфортабельный региональный дизель-поезд ДПКР-3. Билеты уже доступны в приложения "Укрзализныци", в чат-боте и на сайте.

Напомним, "Укрзализныця" назначила поезд №745/746 Киев - Славское на время праздников.

РБК-Украина также сообщало, что УЗ назначила ряд дополнительных поездов во Львов, Ужгород, Ивано-Франковск, Черновцы и Кривой Рог.

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