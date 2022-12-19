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"Лижний експрес" повертається. УЗ призначила поїзд Київ - Славське на час свят

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Понеділок 19 грудня 2022 13:15
"Лижний експрес" повертається. УЗ призначила поїзд Київ - Славське на час свят Фото: УЗ призначила поїзд Київ - Славське на час свят (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Єлизавета Драбкіна

На період новорічних свят "Укрзалізниця" призначила поїзд №745/746 Київ - Славське, який доставить пасажирів до гір та повернеться до столиці до початку комендантської години.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу УЗ.

Зазначається, що поїзд відправлятиметься з Києва з 30 грудня щодня о 5:59, і прибуватиме до Славського о 13:55. Зворотно рейс відправлятиметься о 14:10 і прибуватиме у столицю о 22:07.

Поїзд проходитиме через станції Святошин, Коростень, Дубно, Підзамче, Львів, Стрий та Сколе.

Квитки вже доступні для придбання в застосунку "Укрзалізниці", чат-боті та на сайті.

Нагадаємо, УЗ запустила ще один поїзд сполученням Київ - Кишинів.

Раніше Україна відновила залізничне сполучення зі Словаччиною.

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Укрзалізниця поїзди
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