Суспільство Освіта Гроші Зміни

Буковель у середині жовтня накрив снігопад (фото, відео)

Ілюстративне фото: зима прийшла на Буковель (Getty Images)
Автор: Оксана Тесленко

Популярний гірськолижний курорт Буковель у Карпатах почало засипати снігом.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на місцеві Telegram-канали.

Ближче до вечора користувачі соцмереж почали активно поширювати фото і відео невеликої заметілі в Буковелі. 

За даними погодних агрегаторів, сьогодні весь день тут було хмарно, а температура трималася біля +10. Удень розпочався дощ, проте далі температура різко впала до +1, і почався дрібний дощ зі снігом. 

Зазначимо, курорт розташований в Івано-Франківській області біля однойменної гори неподалік від села Поляниця. На висоті близько тисячі метрів над рівнем моря.

Де в Україні найближчим часом буде найхолодніше

Температура повітря в Україні вночі - впродовж найближчих трьох діб - становитиме близько 2-9 градусів тепла.

19 жовтня у більшості областей очікується різке похолодання: вдень +4…+8 градусів. На сході та півдні ще протримається тепла погода до +11…+15 градусів.

Періодичні дощі накриють Україну повсюди, а подекуди можливий мокрий сніг через істотне зниження температури.

Раніше синоптики вже попереджали українців про різке зниження температури повітря, дощі та, ймовірно, мокрий сніг.

Також ми писали, що у Карпатах на горі Піп Іван вдарили морози до -8 градусів, а вершини гір вкрилися снігом.

Читайте також, які кліматичні тенденції найбільше викликають побоювання у вчених, що відбувається із погодою в Антарктиді, чи може танення льодовиків загрожувати Україні та які наслідки від зміни клімату ми вже відчуваємо.

