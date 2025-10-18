Буковель у середині жовтня накрив снігопад (фото, відео)

Популярний гірськолижний курорт Буковель у Карпатах почало засипати снігом.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на місцеві Telegram-канали.
Ближче до вечора користувачі соцмереж почали активно поширювати фото і відео невеликої заметілі в Буковелі.
За даними погодних агрегаторів, сьогодні весь день тут було хмарно, а температура трималася біля +10. Удень розпочався дощ, проте далі температура різко впала до +1, і почався дрібний дощ зі снігом.
Зазначимо, курорт розташований в Івано-Франківській області біля однойменної гори неподалік від села Поляниця. На висоті близько тисячі метрів над рівнем моря.
Температура повітря в Україні вночі - впродовж найближчих трьох діб - становитиме близько 2-9 градусів тепла.
19 жовтня у більшості областей очікується різке похолодання: вдень +4…+8 градусів. На сході та півдні ще протримається тепла погода до +11…+15 градусів.
Періодичні дощі накриють Україну повсюди, а подекуди можливий мокрий сніг через істотне зниження температури.
Раніше синоптики вже попереджали українців про різке зниження температури повітря, дощі та, ймовірно, мокрий сніг.
Також ми писали, що у Карпатах на горі Піп Іван вдарили морози до -8 градусів, а вершини гір вкрилися снігом.
