Буковель в середине октября накрыл снегопад (фото, видео)

Иллюстративное фото: зима пришла на Буковель (Getty Images)
Автор: Оксана Тесленко

Популярный горнолыжный курорт Буковель в Карпатах начало засыпать снегом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы.

Ближе к вечеру пользователи соцсетей начали активно распространять фото и видео небольшой метели в Буковеле.

По данным погодных агрегаторов, сегодня весь день здесь было облачно, а температура держалась около +10. Днем начался дождь, однако далее температура резко упала до +1, и начался мелкий дождь со снегом.

Отметим, курорт расположен в Ивано-Франковской области возле одноименной горы неподалеку от села Поляница. На высоте около тысячи метров над уровнем моря.

Где в Украине в ближайшее время будет холоднее всего

Температура воздуха в Украине ночью - в течение ближайших трех суток - составит около 2-9 градусов тепла.

19 октября в большинстве областей ожидается резкое похолодание: днем +4...+8 градусов. На востоке и юге еще продержится теплая погода до +11...+15 градусов.

Периодические дожди накроют Украину повсеместно, а местами возможен мокрый снег из-за существенного снижения температуры.

 

Ранее синоптики уже предупреждали украинцев о резком снижении температуры воздуха, дождях и, вероятно, мокром снеге.

Также мы писали, что в Карпатах на горе Поп Иван ударили морозы до -8 градусов, а вершины гор покрылись снегом.

Читайте также, какие климатические тенденции больше всего вызывают опасения у ученых, что происходит с погодой в Антарктиде, может ли таяние ледников угрожать Украине и какие последствия от изменения климата мы уже ощущаем.

