"Буковель" достроково закриває сезон: у чому причина та що буде зі скіпасами

16:58 31.03.2026 Вт
Курорт продовжує працювати, але з іншими активностями для туристів
aimg Тетяна Веремєєва
"Буковель" достроково закриває сезон: у чому причина та що буде зі скіпасами Фото: У "Буковелі" завершуюється гірськолижний сезон (Getty Images)

Сьогодні, 31 березня, завершується гірськолижний сезон 2025-2026. Цьогоріч курорт закінчує роботу достроково.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт курорту.

У повідомленні йдеться, що курорт вирішив достроково закрити схили через несприятливу погоду, яка вже не дозволяє підтримувати належну якість трас. Також пояснюють, що таке рішення ухвалили насамперед з міркувань безпеки.

"Дякуємо кожному, хто провів цю зиму разом із нами. За ваші емоції, усмішки, перші спуски, яскраві моменти з друзями й ті дні, які залишаться у спогадах надовго", - повідомляють у "Буковелі".

Водночас там нагадади, що курорт працює цілий рік і пропонує різні активності.

Окремо звернулися до тих, хто не встиг використати скіпаси. Термін дії невикористаних абонементів продовжать автоматично - ними можна буде скористатися наступного гірськолижного сезону.

Раніше РБК-Україна писало, як змінилися українські санаторії у 2026 році. Вони перетворилися з радянських лікувальних закладів на сучасні велнес-комплекси з комфортом, сервісом і новими підходами до оздоровлення. Ми розповідали про добірку популярних санаторіїв із цінами, особливостями та як правильно обрати і вигідно забронювати відпочинок.

Нагадаємо, "Укрзалізниця" призначає додаткові поїзди на кінець березня - початок квітня через підвищений попит і подовжує один із рейсів до Яремче. Також для пасажирів організують зручні пересадки до гірських напрямків, щоб полегшити подорожі в Карпати.

