"Буковель" достроково закриває сезон: у чому причина та що буде зі скіпасами

У повідомленні йдеться, що курорт вирішив достроково закрити схили через несприятливу погоду, яка вже не дозволяє підтримувати належну якість трас. Також пояснюють, що таке рішення ухвалили насамперед з міркувань безпеки.

"Дякуємо кожному, хто провів цю зиму разом із нами. За ваші емоції, усмішки, перші спуски, яскраві моменти з друзями й ті дні, які залишаться у спогадах надовго", - повідомляють у "Буковелі".

Водночас там нагадади, що курорт працює цілий рік і пропонує різні активності.

Окремо звернулися до тих, хто не встиг використати скіпаси. Термін дії невикористаних абонементів продовжать автоматично - ними можна буде скористатися наступного гірськолижного сезону.