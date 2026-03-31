ua en ru
Вт, 31 марта Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Общество Образование Деньги Изменения Экология
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь » Общество

"Буковель" досрочно закрывает сезон: в чем причина и что будет со скипасами

16:58 31.03.2026 Вт
2 мин
Курорт продолжает работать, но с другими активностями для туристов
aimg Татьяна Веремеева
Фото: В "Буковеле" завершается горнолыжный сезон (Getty Images)

Сегодня, 31 марта, завершается горнолыжный сезон 2025-2026. В этом году курорт заканчивает работу досрочно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт курорта.

В сообщении говорится, что курорт решил досрочно закрыть склоны из-за неблагоприятной погоды, которая уже не позволяет поддерживать надлежащее качество трасс. Также объясняют, что такое решение приняли прежде всего из соображений безопасности.

"Спасибо каждому, кто провел эту зиму вместе с нами. За ваши эмоции, улыбки, первые спуски, яркие моменты с друзьями и те дни, которые останутся в воспоминаниях надолго", - сообщают в "Буковеле".

В то же время там напомни, что курорт работает круглый год и предлагает различные активности.

Отдельно обратились к тем, кто не успел использовать скипасы. Срок действия неиспользованных абонементов продлят автоматически - ими можно будет воспользоваться в следующем горнолыжном сезоне.

Ранее РБК-Украина писало, как изменились украинские санатории в 2026 году. Они превратились из советских лечебных учреждений в современные велнес-комплексы с комфортом, сервисом и новыми подходами к оздоровлению. Мы рассказывали о подборке популярных санаториев с ценами, особенностями и как правильно выбрать и выгодно забронировать отдых.

Напомним, "Укрзализныця" назначает дополнительные поезда на конец марта - начало апреля из-за повышенного спроса и продлевает один из рейсов в Яремче. Также для пассажиров организуют удобные пересадки в горных направлениях, чтобы облегчить путешествия в Карпаты.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Аналитика
