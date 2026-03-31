"Буковель" досрочно закрывает сезон: в чем причина и что будет со скипасами

Сегодня, 31 марта, завершается горнолыжный сезон 2025-2026. В этом году курорт заканчивает работу досрочно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт курорта .

В сообщении говорится, что курорт решил досрочно закрыть склоны из-за неблагоприятной погоды, которая уже не позволяет поддерживать надлежащее качество трасс. Также объясняют, что такое решение приняли прежде всего из соображений безопасности.

"Спасибо каждому, кто провел эту зиму вместе с нами. За ваши эмоции, улыбки, первые спуски, яркие моменты с друзьями и те дни, которые останутся в воспоминаниях надолго", - сообщают в "Буковеле".

В то же время там напомни, что курорт работает круглый год и предлагает различные активности.

Отдельно обратились к тем, кто не успел использовать скипасы. Срок действия неиспользованных абонементов продлят автоматически - ими можно будет воспользоваться в следующем горнолыжном сезоне.