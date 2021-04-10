У Букінгемському палаці назвали дату поховання принца Філіпа

Про це пишуть "Радіо Свобода" і ВBC , посилаючись на Букінгемський палац.

Зазначено, що церемонія пройде в Віндзорі, невеликому місті в 35 км від Лондона, де знаходиться літня резиденція англійських монархів.

Вона розпочнеться о 15:00 за місцевим часом в каплиці Святого Георгія у Віндзорському замку, церемонію транслюватимуть по телебаченню. Похорон адаптують під санітарні вимоги, введені у зв'язку з пандемією COVID-19.

Відзначається, що точний список учасників заходу опублікують трохи пізніше. Однак відомо, що на ньому будуть присутні діти й внуки принца Філіпа. Принц Гаррі прибуде на похорон з США, а його дружина Меган Маркл за порадою лікаря утримається від поїздки через вагітність.

Члени королівської сім'ї по черзі повинні будуть попрощатися з Філіпом, після цього окремо від інших це зробить його дружина. Після церемонії принца поховають у королівському склепі каплиці Святого Георгія.

Відзначимо, в Букінгемському палаці попросили підданих не відправляти квіти та інші пам'ятні подарунки в королівські резиденції, а замість цього зробити невеликі пожертвування у благодійних цілях. Крім того, на сайті палацу доступна онлайн-книга, де можна висловити співчуття і залишити пожертвування.