"Буханка" злетіла у повітря: ГУР знищили екіпаж російського БПЛА "Скат 350М" у Токмаку

Операції української розвідки

Нагадаємо, що у тимчасово окупованій частині Запорізької області 24 травня українські сили провели успішну операцію проти військового ешелону армії РФ.

Як повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України, поїзд із пальним був знищений точними ударами ударних БпЛА підрозділів активних дій.

Ціллю атаки стала ділянка залізниці Верхній Токмак - Молочанськ - Федорівка.

Крім того, бійці української розвідки влучно проводять операції вздовж всієї лінії фронту. ГУР показали роботу у Запорізькій області.

Ми писали про те, що вперше в історії російські окупанти капітулювали перед українськими наземними роботизованими комплексами без участі піхоти. Ворожі фортифікації атакували FPV-дрони та наземні роботизовані комплекси-камікадзе

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