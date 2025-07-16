"Буханка" взлетела в воздух: ГУР уничтожили экипаж российского БПЛА "Скат 350М" в Токмаке

Операции украинской разведки

Напомним, что во временно оккупированной части Запорожской области 24 мая украинские силы провели успешную операцию против военного эшелона армии РФ.

Как сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины, поезд с горючим был уничтожен точными ударами ударных БпЛА подразделений активных действий.

Целью атаки стал участок железной дороги Верхний Токмак - Молочанск - Федоровка.

Кроме того, бойцы украинской разведки метко проводят операции вдоль всей линии фронта. ГУР показали работу в Запорожской области.

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