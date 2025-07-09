Бойові роботи ЗСУ змусили окупантів капітулювати: унікальна операція потрапила на відео

Вперше в історії російські окупанти капітулювали перед українськими наземними роботизованими комплексами без участі піхоти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Третю Штурмову.

Третя окрема штурмова бригада ЗСУ здійснила безпрецедентну операцію, в ході якої звільнила укріплені позиції ворога у Харківській області, використовуючи лише дрони та наземні бойові роботи.

Ворожі фортифікації атакували FPV-дрони та наземні роботизовані комплекси-камікадзе.

"До зруйнованого бліндажа вже наближався наступний робот, коли противник, аби уникнути підриву, оголосив про капітуляцію. Окупантів, які вціліли, "пташками" вивели до наших рубежів, і згідно з регламентом - взяли в полон", - підписано відео.

Окупантів, які вижили, вивели до українських позицій за допомогою дронів, після чого їх взяли в полон згідно з регламентом.

"Позиції, які двічі не піддавалися суміжним підрозділам, завдяки чітко спланованим атакувальним діям відбили роботи Трійки. Зачищені укріплення та лісосмугу зайнято нашими силами", - розповіли у Третій Штурмовій.

Захоплення полонених РФ

Раніше ми писали про те, що минулого місяця десантники провели успішну операцію на території Сумської області, в ході якої було взято в полон 15 військовослужбовців армії РФ. Серед них - бійці "жорстоких" бригад.

До того бійці Сил спецоперацій ЗСУ взяли в полон кілька десятків російських морпіхів у Курській області. При цьому військовослужбовців 810-ї бригади морської піхоти РФ полонили, коли в країні-агресорі відзначають день морської піхоти.