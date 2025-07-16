"Буханка" злетіла у повітря: ГУР знищили екіпаж російського БПЛА "Скат 350М" у Токмаку

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління розвідки України.

Операція стала ще одним прикладом точкової відплати Сил безпеки та оборони України за спроби ворога здійснювати повітряну розвідку.

Разом з екіпажем знищено і сам безпілотник, який транспортували в салоні автівки.

Цей тип дрона призначено для виявлення українських позицій та коригування артилерійського вогню.

За даними Головного управління розвідки, ліквідовані окупанти були членами екіпажу аеророзвідки РФ, які використовували БПЛА "Скат 350М".

У повітря злетів зелений УАЗ 452 - так звана "буханка", в якій перебували двоє операторів ворожих безпілотників.

Ранком 16 липня на околиці тимчасово окупованого Токмака, що в Запорізькій області, пролунав потужний вибух.

Операції української розвідки

Нагадаємо, що у тимчасово окупованій частині Запорізької області 24 травня українські сили провели успішну операцію проти військового ешелону армії РФ.

Як повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України, поїзд із пальним був знищений точними ударами ударних БпЛА підрозділів активних дій.

Ціллю атаки стала ділянка залізниці Верхній Токмак - Молочанськ - Федорівка.

Крім того, бійці української розвідки влучно проводять операції вздовж всієї лінії фронту. ГУР показали роботу у Запорізькій області.

Ми писали про те, що вперше в історії російські окупанти капітулювали перед українськими наземними роботизованими комплексами без участі піхоти. Ворожі фортифікації атакували FPV-дрони та наземні роботизовані комплекси-камікадзе

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.