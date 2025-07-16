"Буханка" взлетела в воздух: ГУР уничтожили экипаж российского БПЛА "Скат 350М" в Токмаке

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление разведки Украины.

Операция стала еще одним примером точечного возмездия Сил безопасности и обороны Украины за попытки врага осуществлять воздушную разведку.

Вместе с экипажем уничтожен и сам беспилотник, который транспортировали в салоне автомобиля.

Этот тип дрона предназначен для обнаружения украинских позиций и корректировки артиллерийского огня.

По данным Главного управления разведки, ликвидированные оккупанты были членами экипажа аэроразведки РФ, которые использовали БПЛА "Скат 350М".

В воздух взлетел зеленый УАЗ 452 - так называемая "буханка", в которой находились двое операторов вражеских беспилотников.

Утром 16 июля на окраине временно оккупированного Токмака, что в Запорожской области, прогремел мощный взрыв.

Операции украинской разведки

Напомним, что во временно оккупированной части Запорожской области 24 мая украинские силы провели успешную операцию против военного эшелона армии РФ.

Как сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины, поезд с горючим был уничтожен точными ударами ударных БпЛА подразделений активных действий.

Целью атаки стал участок железной дороги Верхний Токмак - Молочанск - Федоровка.

Кроме того, бойцы украинской разведки метко проводят операции вдоль всей линии фронта. ГУР показали работу в Запорожской области.

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