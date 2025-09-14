"Буферна зона повзе до нас": ГУР перехопило розмову жителів Бєлгородщини

Бої у Бєлгородській області

Нагадаємо, що українські війська розпочали операцію у Бєлгородській області у березні 2025 року.

У квітні президент Володимир Зеленський заявляв, що українські військові сили закріпили позиції на території Курської області та продовжили просування вглиб Бєлгородської області РФ.

Також днями у Бєлгородській області після атаки дрона загорілась нафтобаза.