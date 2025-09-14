UA

Зустріч Зеленського та Путіна Мирні переговори Війна в Україні

"Буферна зона повзе до нас": ГУР перехопило розмову жителів Бєлгородщини

Фото: росіяни скаржаться на бої у Бєлгородській області (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Українські розвідники перехопили розмову жителів Бєлгородської області. Росіяни скаржаться на війну і бої.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління розвідки Міноборони в Telegram.

У перехопленій розмові мешканка Бєлгородської області нервується через наближення зони бойових дій.

"Опасно... И что делать - я не знаю. И как его выезжать?" - скаржиться росіянка.

Також вона зазначає, що так звана буферна зона розширюється углиб території Росії.

"Буферная зона ползет ближе к нам, а не туда", - каже жителька Бєлгородської області.

 

Бої у Бєлгородській області

Нагадаємо, що українські війська розпочали операцію у Бєлгородській області у березні 2025 року.

У квітні президент Володимир Зеленський заявляв, що українські військові сили закріпили позиції на території Курської області та продовжили просування вглиб Бєлгородської області РФ.

Також днями у Бєлгородській області після атаки дрона загорілась нафтобаза.

Російська ФедераціяГУРБєлгородська областьВійна в Україні