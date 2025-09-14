RU

Встреча Зеленского и Путина Мирные переговоры Война в Украине

"Буферная зона ползет к нам": ГУР перехватило разговор жителей Белгородщины

Фото: россияне жалуются на бои в Белгородской области (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Украинские разведчики перехватили разговор жителей Белгородской области. Россияне жалуются на войну и бои.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление разведки Минобороны в Telegram.

В перехваченном разговоре жительница Белгородской области нервничает из-за приближения зоны боевых действий.

"Опасно... И что делать - я не знаю. И как его выезжать?" - жалуется россиянка.

Также она отмечает, что так называемая буферная зона расширяется вглубь территории России.

"Буферная зона ползет ближе к нам, а не туда", - говорит жительница Белгородской области.

 

Бои в Белгородской области

Напомним, что украинские войска начали операцию в Белгородской области в марте 2025 года.

В апреле президент Владимир Зеленский заявлял, что украинские военные силы закрепили позиции на территории Курской области и продолжили продвижение вглубь Белгородской области РФ.

Также на днях в Белгородской области после атаки дрона загорелась нефтебаза.

