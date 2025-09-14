"Буферная зона ползет к нам": ГУР перехватило разговор жителей Белгородщины

В перехваченном разговоре жительница Белгородской области нервничает из-за приближения зоны боевых действий.

"Опасно... И что делать - я не знаю. И как его выезжать?" - жалуется россиянка.

Также она отмечает, что так называемая буферная зона расширяется вглубь территории России.

"Буферная зона ползет ближе к нам, а не туда", - говорит жительница Белгородской области.

