Прорив у Бєлгородській області. Зеленський розповів по успіхи ЗСУ
Українські військові сили закріпили позиції на території Курської області та продовжили просування вглиб Бєлгородської області РФ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву українського президента Володимира Зеленського.
"Щойно доповідав Головком Олександр Сирський. Наші сили сьогодні продовжували активність на території Курської області та зберігають позиції", - зауважив президент.
Водночас він відзначив успіхи українських військових на Білгородському напрямку.
"На території Білгородської області наші військові просунулись і збільшили нашу зону контролю", - заявив він.
Ситуація на фронті
Зауважимо, що сьогодні, станом на 16:00 на фронті від початку доби відбулося майже 60 бойових зіткнень. Найбільше боїв було зафіксовано на Покровському та Курському напрямках.
Детальніше про ситуацію по кожному з напрямків фронту, можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.
Водночас раніше сьогодні Генеральний штаб ЗСУ повідомив, що Сили оборони України продовжують операцію у Курській області. За їх даними, протягом останньої доби зафіксоване просування ворога на декількох ділянках.
Водночас варто згадати й про втрати ворога. Зауважимо, що минулої доби втрати російських загарбників склали понад тисячі осіб. Також українські воїни знешкодили:
- 14 танків,
- 9 бойових броньованих машин,
- 70 артилерійських систем,
- три засоби ППО,
- 111 БпЛА оперативно-тактичного рівня,
- три ракети,
- 208 одиниць автомобільної техніки,
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