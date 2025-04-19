Прорив у Бєлгородській області. Зеленський розповів по успіхи ЗСУ

Українські військові сили закріпили позиції на території Курської області та продовжили просування вглиб Бєлгородської області РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву українського президента Володимира Зеленського.

"На території Білгородської області наші військові просунулись і збільшили нашу зону контролю", - заявив він.

Водночас він відзначив успіхи українських військових на Білгородському напрямку.

"Щойно доповідав Головком Олександр Сирський. Наші сили сьогодні продовжували активність на території Курської області та зберігають позиції", - зауважив президент.

Ситуація на фронті

Зауважимо, що сьогодні, станом на 16:00 на фронті від початку доби відбулося майже 60 бойових зіткнень. Найбільше боїв було зафіксовано на Покровському та Курському напрямках.

Детальніше про ситуацію по кожному з напрямків фронту, можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.

Водночас раніше сьогодні Генеральний штаб ЗСУ повідомив, що Сили оборони України продовжують операцію у Курській області. За їх даними, протягом останньої доби зафіксоване просування ворога на декількох ділянках.

Водночас варто згадати й про втрати ворога. Зауважимо, що минулої доби втрати російських загарбників склали понад тисячі осіб. Також українські воїни знешкодили:

14 танків,

9 бойових броньованих машин,

70 артилерійських систем,

три засоби ППО,

111 БпЛА оперативно-тактичного рівня,

три ракети,

208 одиниць автомобільної техніки,

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