"Буферна зона повзе до нас": ГУР перехопило розмову жителів Бєлгородщини
Українські розвідники перехопили розмову жителів Бєлгородської області. Росіяни скаржаться на війну і бої.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління розвідки Міноборони в Telegram.
У перехопленій розмові мешканка Бєлгородської області нервується через наближення зони бойових дій.
"Опасно... И что делать - я не знаю. И как его выезжать?" - скаржиться росіянка.
Також вона зазначає, що так звана буферна зона розширюється углиб території Росії.
"Буферная зона ползет ближе к нам, а не туда", - каже жителька Бєлгородської області.
Бої у Бєлгородській області
Нагадаємо, що українські війська розпочали операцію у Бєлгородській області у березні 2025 року.
У квітні президент Володимир Зеленський заявляв, що українські військові сили закріпили позиції на території Курської області та продовжили просування вглиб Бєлгородської області РФ.
Також днями у Бєлгородській області після атаки дрона загорілась нафтобаза.