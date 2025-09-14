"Буферна зона повзе до нас": ГУР перехопило розмову жителів Бєлгородщини

Фото: росіяни скаржаться на бої у Бєлгородській області (Getty Images)

Українські розвідники перехопили розмову жителів Бєлгородської області. Росіяни скаржаться на війну і бої.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління розвідки Міноборони в Telegram.

У перехопленій розмові мешканка Бєлгородської області нервується через наближення зони бойових дій. "Опасно... И что делать - я не знаю. И как его выезжать?" - скаржиться росіянка. Також вона зазначає, що так звана буферна зона розширюється углиб території Росії. "Буферная зона ползет ближе к нам, а не туда", - каже жителька Бєлгородської області.



