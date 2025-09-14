"Буферная зона ползет к нам": ГУР перехватило разговор жителей Белгородщины

Украинские разведчики перехватили разговор жителей Белгородской области. Россияне жалуются на войну и бои.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление разведки Минобороны в Telegram.

В перехваченном разговоре жительница Белгородской области нервничает из-за приближения зоны боевых действий.

"Опасно... И что делать - я не знаю. И как его выезжать?" - жалуется россиянка.

Также она отмечает, что так называемая буферная зона расширяется вглубь территории России.

"Буферная зона ползет ближе к нам, а не туда", - говорит жительница Белгородской области.

