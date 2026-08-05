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Будували на честь захисників: РФ знищила храм Різдва Богородиці у Херсонській області (фото)

19:58 05.08.2026 Ср
2 хв
Що залишилось від святині ПЦУ після ворожої атаки?
aimg Ірина Костенко
Ворог знищив храм Різдва Богородиці в Дар'ївці (фото: facebook.com/kulygin)

Російські війська знищили храм Різдва Богородиці в селі Дар'ївка Херсонської області.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію керуючого Херсонською єпархією Православної Церкви України, єпископа Херсонського й Таврійського Никодима у Facebook.

Головне:

  • Ворожий удар: російські загарбники знищили храм Різдва Богородиці в селі Дар'ївка у Херсонській області в ніч на 5 серпня.
  • Пам'ять про героїв: цю культову споруду громада будувала власними силами на честь загиблих захисників України.
  • Наслідки атаки: святиня біля траси на Берислав - сильно зруйнована.

Коли саме та як сильно постраждав храм

"Російські загарбники знищили храм Різдва Богородиці в Дар'ївці Херсонського району", - розповів єпископ зранку середи, 5 серпня.

Він уточнив, що трагічна подія сталась "сьогодні вночі" - напередодні свята Преображення Господа Бога і Спасителя нашого Ісуса Христа (знаного в народі також як Яблучний або Святий Спас).

Священнослужитель повідомив, що це був "новий типовий храм біля траси на Берислав".

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Никодим уточнив, що громада села будувала його власними силами - в пам'ять про загиблих воїнів-дар'ївчан, захисників України.

"Нема слів...", - зауважив керуючий Херсонською єпархією ПЦУ та опублікував світлину, на якій можна побачити, що сталося з храмом у результаті ворожої атаки.

Храм Різдва Богородиці в Дар'ївці після атаки РФ (фото: facebook.com/kulygin)

Виходячи з цього фото, храм зруйновано майже вщент. Про подальші плани вірян щодо нього - наразі не відомо.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що РФ атакувала кафедральний собор в Херсоні (пам'ятку XIX століття).

До цього росіяни знищили унікальну козацьку церкву на Херсонщині.

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Херсонська областьПЦУРіздво БогородиціВійна в УкраїніСвященики