Будували на честь захисників: РФ знищила храм Різдва Богородиці у Херсонській області (фото)

Головне: Ворожий удар : російські загарбники знищили храм Різдва Богородиці в селі Дар'ївка у Херсонській області в ніч на 5 серпня.

: російські загарбники знищили храм Різдва Богородиці в селі Дар'ївка у Херсонській області в ніч на 5 серпня. Пам'ять про героїв : цю культову споруду громада будувала власними силами на честь загиблих захисників України.

: цю культову споруду громада будувала власними силами на честь загиблих захисників України. Наслідки атаки: святиня біля траси на Берислав - сильно зруйнована.

Коли саме та як сильно постраждав храм

"Російські загарбники знищили храм Різдва Богородиці в Дар'ївці Херсонського району", - розповів єпископ зранку середи, 5 серпня.

Він уточнив, що трагічна подія сталась "сьогодні вночі" - напередодні свята Преображення Господа Бога і Спасителя нашого Ісуса Христа (знаного в народі також як Яблучний або Святий Спас).

Священнослужитель повідомив, що це був "новий типовий храм біля траси на Берислав".

Никодим уточнив, що громада села будувала його власними силами - в пам'ять про загиблих воїнів-дар'ївчан, захисників України.

"Нема слів...", - зауважив керуючий Херсонською єпархією ПЦУ та опублікував світлину, на якій можна побачити, що сталося з храмом у результаті ворожої атаки.

Храм Різдва Богородиці в Дар'ївці після атаки РФ (фото: facebook.com/kulygin)

Виходячи з цього фото, храм зруйновано майже вщент. Про подальші плани вірян щодо нього - наразі не відомо.