Строили в честь защитников: РФ уничтожила храм Рождества Богородицы в Херсонской области (фото)

Российские войска уничтожили храм Рождества Богородицы в селе Дарьевка Херсонской области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию управляющего Херсонской епархией Православной Церкви Украины, епископа Херсонского и Таврического Никодима в Facebook.
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"Российские захватчики уничтожили храм Рождества Богородицы в Дарьевке Херсонского района", - рассказал епископ утром среды, 5 августа.
Он уточнил, что трагическое событие произошло "сегодня ночью" - в канун праздника Преображения Господа Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа (известного в народе также как Яблочный или Святой Спас).
Священнослужитель сообщил, что это был "новый типичный храм возле трассы на Берислав".
Никодим уточнил, что громада села строила его собственными силами - в память о погибших воинах-дарьевчанах, защитниках Украины.
"Нет слов...", - заметил управляющий Херсонской епархией ПЦУ и опубликовал фото, на котором можно увидеть, что произошло с храмом в результате вражеской атаки.
Исходя из этого кадра, храм разрушен почти до основания. О дальнейших планах верующих насчет него - пока что не известно.
Напомним, ранее мы рассказывали, что РФ атаковала кафедральный собор в Херсоне (памятник XIX века).
До этого россияне уничтожили уникальную казацкую церковь в Херсонской области.
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