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Строили в честь защитников: РФ уничтожила храм Рождества Богородицы в Херсонской области (фото)

19:58 05.08.2026 Ср
2 мин
Что осталось от святыни ПЦУ после вражеской атаки?
aimg Ирина Костенко
Строили в честь защитников: РФ уничтожила храм Рождества Богородицы в Херсонской области (фото) Враг уничтожил храм Рождества Богородицы в Дарьевке (фото: facebook.com/kulygin)
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Российские войска уничтожили храм Рождества Богородицы в селе Дарьевка Херсонской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию управляющего Херсонской епархией Православной Церкви Украины, епископа Херсонского и Таврического Никодима в Facebook.

Главное:

  • Вражеский удар: российские захватчики уничтожили храм Рождества Богородицы в селе Дарьевка в Херсонской области в ночь на 5 августа.
  • Память о героях: это культовое сооружение громада строила собственными силами в честь погибших защитников Украины.
  • Последствия атаки: святыня возле трассы на Берислав - сильно разрушена.

Когда именно и как сильно пострадал храм

"Российские захватчики уничтожили храм Рождества Богородицы в Дарьевке Херсонского района", - рассказал епископ утром среды, 5 августа.

Он уточнил, что трагическое событие произошло "сегодня ночью" - в канун праздника Преображения Господа Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа (известного в народе также как Яблочный или Святой Спас).

Священнослужитель сообщил, что это был "новый типичный храм возле трассы на Берислав".

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Никодим уточнил, что громада села строила его собственными силами - в память о погибших воинах-дарьевчанах, защитниках Украины.

"Нет слов...", - заметил управляющий Херсонской епархией ПЦУ и опубликовал фото, на котором можно увидеть, что произошло с храмом в результате вражеской атаки.

Строили в честь защитников: РФ уничтожила храм Рождества Богородицы в Херсонской области (фото)Храм Рождества Богородицы в Дарьевке после атаки РФ (фото: facebook.com/kulygin)

Исходя из этого кадра, храм разрушен почти до основания. О дальнейших планах верующих насчет него - пока что не известно.

Напомним, ранее мы рассказывали, что РФ атаковала кафедральный собор в Херсоне (памятник XIX века).

До этого россияне уничтожили уникальную казацкую церковь в Херсонской области.

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