"Будуть висновки". Зеленський пригрозив керівникам областей звільненням

На керівників українських областей, які не впораються з протидією та відновленням після ударів РФ по енергетиці, чекатиме звільнення з посад.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського.

Він повідомив, що сьогодні, 9 жовтня, провів нараду з українським прем’єром, міністром енергетики та керівником "Нафтогазу".

Обговорювалися питання щодо підготовки України до зими, а також відновлення в областях після обстрілів російських окупантів.

"Фактично щоранку нові завдання для наших енергетиків, для ремонтних бригад. Російські удари не припиняються, саме цивільна інфраструктура, енергетична інфраструктура для росіян - головні мішені", - зазначив президент.

Він заявив, що Україна їм протидіє, та наголосив на готовності західних партнерів надавати допомогу в цьому.

"Визначили, з ким контактувати й що саме має бути досягнуте найближчими тижнями. Внутрішню роботу на рівні громад, на рівні областей теж доведеться всім виконувати. Інакше будуть висновки щодо керівників", - підкреслив Зеленський.