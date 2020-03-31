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Дело хищения 90 млн гривен в фармацевтической отрасли передали в суд

Новости » Общество     31.03.2020 - 12:02
Дело хищения 90 млн гривен в фармацевтической отрасли передали в суд
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Бухгалтер якобы систематически подделывала документы и снимала с банковских счетов средства

В Украине будут судить главного бухгалтера предприятия, которую подозревают в завладении 88 млн грн одного из субъектов хозяйствования фармацевтической отрасли. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса Генерального прокурора Украины.

Как сообщается, главный бухгалтер систематически подделывал первичные финансово-бухгалтерские документы, на основании которых вероятно снимала с банковских счетов наличные средства.

В Офисе генерального прокурора направили в суд обвинительный акт в отношении главного бухгалтера, они квалифицировали действия бухгалтера по ч. 2 ст. 28. ч. 2 ст. 366, ч. 5 ст. 191 УК Украины.

Напомним, правоохранители разоблачили группу чиновников, которые незаконно присвоили 150 гектаров земли в Киевской и Полтавской областях.

РБК-Украина писало, что в Харьковской области обнаружили миллионные хищения в "Укрбургазе". Директору коммерческой структуры объявлено о подозрении.

Также сообщалось, что в Одесской области сотрудница банка присвоила 2,5 млн гривен клиентов. Злоумышленница присваивала средства иностранных клиентов банка.

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