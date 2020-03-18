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В Одесской области сотрудница банка присвоила 2,5 млн гривен клиентов

Новости » Общество     18.03.2020 - 16:05
В Одесской области сотрудница банка присвоила 2,5 млн гривен клиентов
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Злоумышленница присваивала средства иностранных клиентов банка

В Одесской области сотрудницу одного из банков уличили в присвоении почти 2,5 миллиона гривен иностранных клиентов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу местной полиции.

Как установили правоохранители, 27-летняя жительница области, злоупотребляя служебным положением, незаконно получала информацию об иностранных клиентах банка, которые фактически проживают за пределами Украины и длительное время не осуществляли операций по счетам.

"В дальнейшем от имени клиентов создавала заявления на выдачу наличных. Эти заявления она приобщала к кассовым документам дня, а информацию об осуществлении операции вносила в специализированный программный комплекс банка, чем безосновательно была сформирована кассовая документация. Отчисленные по поддельным заявлениям деньги не передавались в хранилище ценностей, их работница банка присваивала", - пояснили в полиции.

Отмечается, что сотрудницы банка было сообщено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренного ст. 362 и ст. 191 Уголовного кодекса Украины. Женщину подозревают в несанкционированном доступе к информации и присвоении имущества путем злоупотребления служебным положением.

Напомним, ранее сообщалось, что правоохранители задержали подозреваемого в присвоении 600 тысяч гривен "ПриватБанка". Задержанного подозревают в завладении средствами путем противозаконных операций с использованием поддельных платежных карточек и банкоматов.

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