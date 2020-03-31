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Справу розкрадання 90 млн гривень у фармацевтичній галузі передали до суду

Новини » Суспільство     31.03.2020 - 12:02
Справу розкрадання 90 млн гривень у фармацевтичній галузі передали до суду
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Бухгалтер ніби-то систематично підробляла документи та знімала з банківських рахунків кошти

В Україні судитимуть головного бухгалтера підприємства, яку підозрюють у заволодінні 88 млн грн одного з суб’єктів господарювання фармацевтичної галузі. Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Офісу Генерального прокурора України.

Як повідомляється, головний бухгалтер систематично підробляла первинні фінансово-бухгалтерські документи, на підставі яких ймовірно знімала з банківських рахунків готівкові кошти.

В Офісі генерального прокурора направили до суду обвинувальний акт стосовно головного бухгалтера, вони кваліфікували дії бухгалтера за ч. 2 ст. 28. ч. 2 ст. 366, ч. 5 ст. 191 КК України.

Нагадаємо, правоохоронці викрили групу чиновників, які незаконно привласнили 150 гектарів землі у Київській та Полтавській областях.

Також РБК-Україна писало, що в Харківській області виявили мільйонні розкрадання в "Укрбургазі". Директору комерційної структури оголошено про підозру.

Також повідомлялося, що в Одеській області співробітниця банку привласнила 2,5 млн гривень клієнтів. Зловмисниця привласнювала кошти іноземних клієнтів банку.

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