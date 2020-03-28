В Киевской области разоблачили чиновников, незаконно присвоивших 150 гектаров земли

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Чиновники использовали поддельные свидетельства о праве на наследство

Правоохранители разоблачили группу чиновников, незаконно присвоивших 150 гектаров земли в Киевской и Полтавской областях. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции Киевской области.

Как сообщается, силовики проводят досудебное расследование по факту мошеннический действий группы чиновников из Березанского городского совета, Переяслав-Хмельницкой РГА, Студенькивского сельского совета Переяслав-Хмельницкого, Яготинской РГА и горсовета, а также Смотрикивского сельского совета Полтавской области.

"Мошенники использовали свидетельства о праве на наследство, которые, якобы, выданные нотариусами, которые умерли несколько лет назад, или нотариусами, которые постоянно находятся на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей... В дальнейшем регистрировали право собственности на земельные участки сельскохозяйственного назначения на лиц, которые постоянно проживают на территории Автономной Республики Крым и временно оккупированных территориях Востока страны", - говорится в сообщении.

Фото: изъятые документы (kv.npu.gov.ua)

Силовики провели обыски по месту жительства фигурантов, изъяли разнообразную документацию, печати нотариусов, черновые записи и компьютерную технику.

По результатам проведенных экспертиз будет определена окончательная квалификация и подготовленные подозрения. Ведется следствие.

Также РБК-Украина писало, что в Харьковской области выявили миллионные хищения в "Укрбургазе". Директору коммерческой структуры объявлено о подозрении.

Также сообщалось, что в Одесской области сотрудница банка присвоила 2,5 млн гривен клиентов. Злоумышленница присваивала средства иностранных клиентов банка.