В Харьковской области выявили миллионные хищения в "Укрбургазе"

Иллюстративное фото (ssu.gov.ua)

Директору коммерческой структуры объявлено о подозрении

В Харьковской области Службы безопасности Украины разоблачила масштабное присвоение средств государственного предприятия "Укрбургаз" на сумму 7,5 млн гривен. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

По данным следствия, в конце 2018 года государственное предприятие заключило с местной коммерческой структурой договор на взятие в аренду строительной техники. Общая сумма контракта составила 19 млн гривен, часть из которых было присвоено участниками сделки.

"По предварительной информации, директор фирмы-арендодателя систематически вносил ложные сведения в финансовой документации: в актах выполненных работ были отражены значительно завышенные данные. Таким образом разницу между реальными расходами и данными внесенными в счета государственного предприятия злоумышленники незаконно перевели в наличные и присвоили", - говорится в сообщении.

Согласно заключению судебно-экономической экспертизы, в результате противоправных действий госпредприятию был нанесен ущерб на почти 7,5 млн гривен.

В рамках уголовного производства, начатого по ч. 5 ст. 191 (завладение средствами путем злоупотребления служебным положением, совершенное в особенно крупных размерах), ч. 2 ст. 28 (преступление совершенное группой лиц) и ч. 1 ст. 366 (служебный подлог, совершенное по предварительному сговору группой лиц) Уголовного кодекса Украины.

Директору коммерческой структуры объявлено о подозрении. Устанавливают факты причастности должностных лиц государственного предприятия к выявленным злоупотреблениям.

Напомним, СБУ разоблачила хищение почти 2 млн гривен из Фонда государственного имущества руководителями госпредприятия в Полтавской области. Чиновники искусственно занижали показатели урожайности на землях госструктуры аграрно-промышленного комплекса.

Кроме того, в декабре прошлого года СБУ разоблачила схему миллионных хищений руководством Национальной академии аграрных наук Украины (НААН) в Полтавской области. Чиновники при сделках с использованием ценных земель госучреждения присвоили 2,3 млн гривен.