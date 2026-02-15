Будуть ракети для захисту від балістики: Зеленський про підсумки Мюнхена

Україна очікує на нові пакети військової допомоги, ключовим елементом яких стануть ракети для систем ППО, здатні збивати балістичні цілі.
Про це заявив президент Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його звернення.
Глава держави підбив підсумки участі у Мюнхенській безпековій конференції, зазначивши, що захист неба був головною темою переговорів із західними лідерами. Зокрема, це питання обговорювалося з держсекретарем США Марко Рубіо.
"Найважливіше - будуть нові пакети підтримки для України. Головне - ракети для ППО, для захисту від балістики. Це питання номер один протягом усієї цієї зими", - наголосив Зеленський.
За словами президента, Україна розраховує на швидку реалізацію домовленостей, оскільки посилення протиповітряної оборони є "щоденною потребою".
Окрім військової допомоги, влада працює над залученням ресурсів для стабілізації енергосистеми.
Наступного тижня заплановані зустрічі щодо нових "енергетичних пакетів", які включатимуть необхідне обладнання для ремонтів.
"Це стосується і відновлення після ударів, необхідного обладнання. Я хочу подякувати кожному, хто вже допомагає", - додав президент.
Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський повідомив, що під час зустрічі у Мюнхені обговорив посилення оборонної спроможності України з держсекретарем США Марко Рубіо та спецпосланцем Стівеном Віткоффом.
Також президент зазначав, що попри складні умови, ефективність української ППО залишається високою - захисникам неба вдається збивати більшість ворожих цілей.
Також він повідомив, що нещодавно окупанти вдарили по виробництву ракет "Фламінго". Наразі знищену виробничу лінію перемістили, а виробництво відновили.
Щодо постачання далекобійної зброї від інших партнерів, Зеленський констатував, що наразі тема надання німецьких ракет Taurus залишається актуальною, попри відсутність остаточного рішення від Берліна.