Головна » Новини » Війна в Україні

Зеленський про ефективність української ППО: збиваємо 90% "Шахедів"

Субота 14 лютого 2026 14:43
Зеленський про ефективність української ППО: збиваємо 90% "Шахедів" Фото: президент України Володимир Зеленський (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Українські сили протиповітряної оборони вже збивають 90% "Шахедів", якими росіяни щодня атакують міста та енергооб'єкти.

Як повідомляє РБК-Україна, про це президент України Володимир Зеленський заявив під час виступу на панельній дискусії на Мюнхенській конференції з безпеки.

Читайте також: Росія запустила по Україні балістику та понад 100 дронів: деталі нічної атаки

"Кожної ночі ми стикаємося з не менше ніж сотнею "Шахедів", іноді 400-500. Ми збиваємо 90% із них", - сказав Зеленський.

Також, за його словами, з-поміж інших інструментів, українські захисники використовують різні типи перехоплювачів.

"Разом з нашими партнерами ми виробляємо більше і більше їх щодня, і ми досягнемо моменту, коли ми виробимо достатньо-достатньо, щоб зробити "Шахеди" незначними для Росії. Але ключові слова тут - разом з партнерами", - зазначив президент.

Зеленський підкреслив, що Україна не має спільного кордону з Іраном і ніколи не мала конфлікту інтересів з іранським режимом.

"Але іранські дрони, які вони продали Росії, вбивають людей, особливо наших, українців, і руйнують нашу інфраструктуру", - додав президент.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський повідомляв, що у низці областей України буде значно посилено мобільні вогневі групи. Це потрібно, щоб захистити їх від терору, який Росія влаштовує за допомогою "Шахедів" та інших дронів.

