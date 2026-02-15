Будут ракеты для защиты от баллистики: Зеленский об итогах Мюнхена

Итоги Мюнхенской конференции

Глава государства подвел итоги участия в Мюнхенской конференции по безопасности, отметив, что защита неба была главной темой переговоров с западными лидерами. В частности, этот вопрос обсуждался с госсекретарем США Марко Рубио.

"Самое важное - будут новые пакеты поддержки для Украины. Главное - ракеты для ПВО, для защиты от баллистики. Это вопрос номер один в течение всей этой зимы", - подчеркнул Зеленский.

По словам президента, Украина рассчитывает на быструю реализацию договоренностей, поскольку усиление противовоздушной обороны является "ежедневной потребностью".

Энергетическая поддержка

Кроме военной помощи, власти работают над привлечением ресурсов для стабилизации энергосистемы.

На следующей неделе запланированы встречи по новым "энергетическим пакетам", которые будут включать необходимое оборудование для ремонтов.

"Это касается и восстановления после ударов, необходимого оборудования. Я хочу поблагодарить каждого, кто уже помогает", - добавил президент.