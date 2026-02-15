Будуть ракети для захисту від балістики: Зеленський про підсумки Мюнхена

Україна очікує на нові пакети військової допомоги, ключовим елементом яких стануть ракети для систем ППО, здатні збивати балістичні цілі.

Про це заявив президент Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його звернення .

Підсумки Мюнхенської конференції

Глава держави підбив підсумки участі у Мюнхенській безпековій конференції, зазначивши, що захист неба був головною темою переговорів із західними лідерами. Зокрема, це питання обговорювалося з держсекретарем США Марко Рубіо.

"Найважливіше - будуть нові пакети підтримки для України. Головне - ракети для ППО, для захисту від балістики. Це питання номер один протягом усієї цієї зими", - наголосив Зеленський.

За словами президента, Україна розраховує на швидку реалізацію домовленостей, оскільки посилення протиповітряної оборони є "щоденною потребою".

Енергетична підтримка

Окрім військової допомоги, влада працює над залученням ресурсів для стабілізації енергосистеми.

Наступного тижня заплановані зустрічі щодо нових "енергетичних пакетів", які включатимуть необхідне обладнання для ремонтів.

"Це стосується і відновлення після ударів, необхідного обладнання. Я хочу подякувати кожному, хто вже допомагає", - додав президент.