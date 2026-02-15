Будут ракеты для защиты от баллистики: Зеленский об итогах Мюнхена
Украина ожидает новые пакеты военной помощи, ключевым элементом которых станут ракеты для систем ПВО, способные сбивать баллистические цели.
Об этом заявил президент Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его обращение.
Итоги Мюнхенской конференции
Глава государства подвел итоги участия в Мюнхенской конференции по безопасности, отметив, что защита неба была главной темой переговоров с западными лидерами. В частности, этот вопрос обсуждался с госсекретарем США Марко Рубио.
"Самое важное - будут новые пакеты поддержки для Украины. Главное - ракеты для ПВО, для защиты от баллистики. Это вопрос номер один в течение всей этой зимы", - подчеркнул Зеленский.
По словам президента, Украина рассчитывает на быструю реализацию договоренностей, поскольку усиление противовоздушной обороны является "ежедневной потребностью".
Энергетическая поддержка
Кроме военной помощи, власти работают над привлечением ресурсов для стабилизации энергосистемы.
На следующей неделе запланированы встречи по новым "энергетическим пакетам", которые будут включать необходимое оборудование для ремонтов.
"Это касается и восстановления после ударов, необходимого оборудования. Я хочу поблагодарить каждого, кто уже помогает", - добавил президент.
Помощь Украине и вопрос ракет
Напомним, ранее Владимир Зеленский сообщил, что во время встречи в Мюнхене обсудил усиление оборонной способности Украины с госсекретарем США Марко Рубио и спецпосланником Стивеном Уиткоффом.
Также президент отмечал, что несмотря на сложные условия, эффективность украинской ПВО остается высокой - защитникам неба удается сбивать большинство вражеских целей.
Также он сообщил, что недавно оккупанты ударили по производству ракет "Фламинго". Сейчас уничтоженную производственную линию переместили, а производство восстановили.
Относительно поставок дальнобойного оружия от других партнеров, Зеленский констатировал, что сейчас тема предоставления немецких ракет Taurus остается актуальной, несмотря на отсутствие окончательного решения от Берлина.