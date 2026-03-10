UA

Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні

Будуть конкретні домовленості. Умєров вирушив у турне країнами Близького Сходу

21:56 10.03.2026 Вт
2 хв
Україна поділиться найбільшим у світі досвідом з протидії дронам
aimg Іван Носальський
Фото: Рустем Умєров, секретар РНБО (Віталій Носач, РБК-Україна)

Секретар Ради нацбезпеки і оборони Рустем Умєров вирушив на Близький Схід. Там він обговорюватиме домовленості з країнами Перської затоки про захист від "Шахедів".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на вечірнє звернення президента України Володимира Зеленського та коментар радника президента України Дмитра Литвина для журналістів.

Читайте також: Українські фахівці з "Шахедів" їдуть на Близький Схід: Зеленський назвав країни

"Зараз наша команда - це і військові, і Рустем Умєров - на шляху до регіону Затоки, де наші хлопці можуть допомогти захисту життя і стабілізації ситуації", - зазначив Зеленський.

Він звернув увагу, що іранський режим фактично заблокував Ормузьку протоку, яка є одним з основних шляхів постачання нафти й газу на світовий ринок.

"Треба, щоб ті, хто зараз звертається до України за підтримкою, щоб вони й далі допомагали нашому захисту, нашій ППО насамперед", - додав президент.

Він нагадав, що Україна пропонувала США укласти угоду про дрони. І бути з українцями у виробництві дронів, а також у їх застосуванні, це правильна перспектива.

"Усі бачать тепер, що альтернативи цій перспективі немає. Україна має найбільший у світі досвід протидії ударним дронам, і без нашого досвіду і регіону Затоки, і всьому Близькому Сходу, і партнерам у Європі та Америці буде дуже непросто побудувати сильний захист. Ми готові допомагати тим, хто допомагає нам, допомагає Україні", - підкреслив Зеленський.

За його словами, Умєров разом із військовими, розвідкою, Міноборони і МЗС готуватиме конкретні домовленості.

Зі свого боку Литвин уточнив, що секретар РНБО відвідає кілька країн.

"Є кілька завдань, і одне з них - конкретизація домовленостей щодо захисту", - зазначив він.

Чутки про угоду з Саудівською Аравією

Нагадаємо, раніше WSJ писала про те, що Саудівська Аравія може купити в України велику кількість дронів-перехоплювачів і систем радіоелектронної боротьби (РЕБ).

За непідтвердженими даними, вартість контракту становитиме мільйони доларів.

