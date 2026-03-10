Будуть конкретні домовленості. Умєров вирушив у турне країнами Близького Сходу

"Зараз наша команда - це і військові, і Рустем Умєров - на шляху до регіону Затоки, де наші хлопці можуть допомогти захисту життя і стабілізації ситуації", - зазначив Зеленський.

Він звернув увагу, що іранський режим фактично заблокував Ормузьку протоку, яка є одним з основних шляхів постачання нафти й газу на світовий ринок.

"Треба, щоб ті, хто зараз звертається до України за підтримкою, щоб вони й далі допомагали нашому захисту, нашій ППО насамперед", - додав президент.

Він нагадав, що Україна пропонувала США укласти угоду про дрони. І бути з українцями у виробництві дронів, а також у їх застосуванні, це правильна перспектива.

"Усі бачать тепер, що альтернативи цій перспективі немає. Україна має найбільший у світі досвід протидії ударним дронам, і без нашого досвіду і регіону Затоки, і всьому Близькому Сходу, і партнерам у Європі та Америці буде дуже непросто побудувати сильний захист. Ми готові допомагати тим, хто допомагає нам, допомагає Україні", - підкреслив Зеленський.

За його словами, Умєров разом із військовими, розвідкою, Міноборони і МЗС готуватиме конкретні домовленості.

Зі свого боку Литвин уточнив, що секретар РНБО відвідає кілька країн.

"Є кілька завдань, і одне з них - конкретизація домовленостей щодо захисту", - зазначив він.