Будут конкретные договоренности. Умеров отправился в турне по странам Ближнего Востока

"Сейчас наша команда - это и военные, и Рустем Умеров - на пути в регион Залива, где наши ребята могут помочь защите жизни и стабилизации ситуации", - отметил Зеленский.

Он обратил внимание, что иранский режим фактически заблокировал Ормузский пролив, который является одним из основных путей поставок нефти и газа на мировой рынок.

"Надо, чтобы те, кто сейчас, обращается в Украину за поддержкой, чтобы они и дальше помогали нашей защите, нашей ПВО прежде всего", - добавил президент.

Он напомнил, что Украина предлагала США заключить сделку о дронах. И быть с украинцами в производстве дронов, а также в их применении, это правильная перспектива.

"Все видят теперь, что альтернативы этой перспективе нет. Украина имеет самый большой в мире опыт противодействия ударным дронам, и без нашего опыта и региону Залива, и всему Ближнему Востоку, и партнерам в Европе и Америке будет очень непросто построить сильную защиту. Мы готовы помогать тем, кто помогает нам, помогает Украине", - подчеркнул Зеленский.

По его словам, Умеров вместе в военными, разведкой, Минобороны и МИД будет готовить конкретные договоренности.

В свою очередь Литвин уточнил, что секретарь СНБО посетит несколько стран.

"Есть несколько задач, и одна из них - конкретизация договоренностей по защите", - отметил он.