Майбутні відносини з ЄС повинні бути змінені, - Хенкок

Фото: Метт Хенкок (flickr.com policyexchange)

Також Метт Хенкок заявив, що угода про виході Британії з ЄС не підлягає обговоренню

Кандидат у прем'єр-міністри Великобританії Метт Хенкок заявив, що перегляне майбутні відносини з Європейським союзом і вивчить можливість зміни виходу Британії з ЄС. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Також він заявив, що угода про вихід з ЄС (Brexit), яку було укладено Терезою Мей, не підлягає обговоренню, хоча майбутні відносини після Brexit можна виправити.

"Вони дуже прозорі в обговоренні майбутньої угоди", - заявив Хенкок в ефірі Sky News. Він сказав "подивимося" те, чи буде ЄС дотримуватися своєї обіцянки зберегти угоду про вихід закритим для подальших переговорів.

Також Хенкок заявив, що Великобританія повинна покинути ЄС до 31 жовтня.

Нагадаємо, на пост лідера Консервативної партії і прем'єр-міністра Великобританії після відставки Терези Мей претендують 9 кандидатів. Зокрема, про свій намір зайняти пост Терези Мей оголосила екс-міністр закордонних справ Борис Джонсон, а також міністр охорони здоров'я Метт Хенкок, а також міністр МВС Великобританії Саджида Джавід.

Крім того, президент Європейської комісії Жан-Клод Юнкер заявив, що нових переговорів щодо угоди про вихід Великобританії з Євросоюзу не буде.